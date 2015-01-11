Лекарство от бронхита «Эреспал» изымают из аптек России

Лекарство от бронхита «Эреспал» изымают из всех аптек России – во французском препарате нашли вещество фенспирид, которое может вызывать нарушения сердечного ритма.

Как следует из письма Росздравнадзора, речь идет «об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эреспал" (таблеток, сиропа) в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении».

«В настоящее время Росздравнадзор занимается оценкой безопасности лекарственных препаратов фенспирида (действующее вещество "Эреспала"). Решение по порядку дальнейшего обращения (...) будет принято Минздравом России позже», – говорится в письме ведомства.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль над изъятием из обращения всех серий указанных лекарственных препаратов.

Ранее «Эреспал» был изъят из оборота во Франции из-за риска вызывать нарушения сердечного ритма, говорилось в сообщении производителя: «Принимая во внимание эти данные и с учетом того, что "Эреспал" назначается для лечения заболеваний дыхательных путей (ринофарингита, ларингита, трахеобронхита, бронхита, бронхиальной астмы, кори, коклюша и гриппа), отита и синусита различной этиологии, для которых существуют альтернативные методы терапии, было принято решение об изъятии из обращения лекарственных препаратов "Эреспал", 80 мг, таблетки, покрытые оболочкой, и "Эреспал", 0,2%, сироп».

Лекарство получило регистрацию во Франции в 1973 году.

https://dostup1.ru/medicine/Lekarstvo-ot-bronhita-Erespal-izymayut-iz-aptek-Rossii_113737.html