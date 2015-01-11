В Челябинской области решают вопрос покупки экологичных автобусов

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского региональное правительство работает над проектом по приобретению экологически чистых видов общественного транспорта. На Южном Урале будет создана и соответствующая инфраструктура – остановки, заправки, трамвайные пути.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, прорабатывается вопрос покупки автобусов на сжиженном природном газе, а также новых трамваев и троллейбусов и создания (реконструкции) сопутствующей инфраструктуры: остановок, заправок, трамвайных путей, контактной сети, депо.

«Ориентировочная минимальная потребность в трамваях до 2020 года в регионе составляет: Челябинск – 100 единиц, Златоуст – 25, Магнитогорск – 10. Объем будет уточняться по результатам формирования новой маршрутной сети. Одним из вариантов выполнения этих задач является государственно-частное партнерство через заключение концессионных соглашений. Разумеется, все закупки будут проходить в рамках конкурсных процедур», - добавили в пресс-службе.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-chelyabinskoy-oblasti-reshayut-vopros-pokupki-ekologichnykh-avtobusov-211376/