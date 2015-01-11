В Озерске воспитатель забыла 2-летнего мальчика на уличной веранде

В Озерске проводится проверка по информации о ребенке, забытом воспитателем на уличной веранде.

Напомним, ранее в соцсети местная жительница рассказала, что услышала, как на закрытой веранде детсада после прогулки плачет ребенок.

«По данному факту организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, плач ребенка, которому в настоящий момент 2 года 7 месяцев, услышала женщина, которая проходила возле детского сада, о чем она сообщила в учреждение», – рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-vospitatel-zabyla-2-letnego-malchika-na-ulichnoy-verande_113766.html