Антимонопольная служба нашла нарушения в торгах регоператора по вывозу мусора в Челябинской области.

УФАС завело дело на «Центр коммунального сервиса» из-за нарушений в аукционах на 752 млн рублей.

Нарушения нашли в шести аукционах на транспортировку отходов в Челябинске и нескольких районах области. Претензии антимонопольная служба предъявила к объединению нескольких лотов в одну закупку, ненадлежащему обеспечению договоров и противоречиям в условиях их исполнения. Кроме того, в документации не указаны места накопления отходов, количество и объем контейнеров для мусора, сведения о его массе и видах. Эти факторы не позволяют потенциальным участникам закупки сформировать цену контракта с учетом всех необходимых расходов.

В отношении заказчика — регоператора по обращению с отходами, компании «ЦКС» — возбудили антимонопольное дело. Саму организацию и ее должностных лиц УФАС намерено привлечь к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

http://echochel.ru/news/2019/02/15/78576/