Синоптики прогнозируют для Урала резкое потепление

Федеральный Гидрометцентр прогнозирует Уралу, Сибири и Дальнему Востоку резкое потепление – температура будет выше климатической нормы на 8-12 градусов.

Днем практически везде возможны оттепели до нуля градусов и выше, рассказала в интервью «Российской газете» завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Так, по данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 18 февраля, в Челябинской области потеплеет до нуля, в низинах температура опустится до минус 10 градусов. Будет облачно с прояснением, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ожидается южный, юго-восточный ветер с порывами до девяти метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-Uralu-rezkoe-poteplenie_113783.html