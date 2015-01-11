Синоптики прогнозируют для Урала резкое потепление

Федеральный Гидрометцентр прогнозирует Уралу, Сибири и Дальнему Востоку резкое потепление – температура будет выше климатической нормы на 8-12 градусов.
Днем практически везде возможны оттепели до нуля градусов и выше, рассказала в интервью «Российской газете» завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Так, по данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 18 февраля, в Челябинской области потеплеет до нуля, в низинах температура опустится до минус 10 градусов. Будет облачно с прояснением, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ожидается южный, юго-восточный ветер с порывами до девяти метров в секунду.
https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-Uralu-rezkoe-poteplenie_113783.html
Ключевые теги: прогноз погоды, потепление, синоптики.
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