О незнакомой России

Уже многие горожане знают, что престольный праздник храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска отмечается 14 октября.

Однако, как выясняется на всевозможных экскурсиях, далеко не все горожане знают, что нижний придел нашего храма освящен в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. И его престольный праздник состоялся на днях.

Празднование Собора новомучеников и исповедников Российских было определено Патриархом Тихоном и подтверждено Всероссийским Поместным Собором 1917-1918 гг. Разумеется, при советской власти этот праздник возможно было отмечать лишь тайно.

В Озерске, как и полагается, празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской началось с Богослужения в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Пасхальные облачения священнослужителей в этот день особо подчеркивали смысл праздника. О жертвенной любви новомучеников говорил и настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН в своей проповеди.

Затем в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» была показана литературно-музыкальная композиция «Воин Христов Иларион», рассказывающая об архиепископе Иларионе Верейском, его служении и жизни.

Это не первая постановка, рассказывающая о новомучениках. Прихожане в прошлые годы уже видели постановки, посвященные подвигу Татьяны Гримблит, жизни и служению знаменитого хирурга и архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в постановке заслуженного артиста России Николая Скрябина. Композицию об архиепископе Иларионе также поставил Николай Павлович.

В работе над литературно-музыкальной композицией принимали участие:

Ульяна Полухина, Арина Клокова, Валентина Акимова, Екатерина Конради, Ольга Смирнова и клирос храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска;

музыкально-иллюстративное оформление создала Ольга Кораблева.

Для многих прихожан это было первое знакомство с жизнью и подвигом архиепископа Илариона. Первое и уже незабываемое.

А сколько еще имен предстоит открыть для себя нашим горожанам! И такая возможность теперь есть.

Подробности в видеосюжете

Александр Волынцев