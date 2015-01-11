ДЭБЦ готовится встречать весну с новой кровлей

В Детском эколого-биологическом центре завершились работы по замене кровли на учебном здании. Теперь благодаря поддержке муниципалитета и ФГУП «ПО «Маяк» в учреждении созданы комфортные условия для обучающихся, а также находящихся на попечении юннатов представителей флоры и фауны.

В Детском эколого-биологическом центре завершились работы по замене кровли на учебном здании. Теперь благодаря поддержке муниципалитета и ФГУП «ПО «Маяк» в учреждении созданы комфортные условия для обучающихся, а также находящихся на попечении юннатов представителей флоры и фауны.

Сегодня в озерском уголке живой природы побывал Евгений Щербаков. Глава округа лично убедился в качестве кровельных работ. Здание ДЭБЦ было построено в 1964 году, с тех пор его крыша ни разу не ремонтировалась. При обследовании здания стало понятно, что частичным ремонтом не обойтись - стала разрушаться кирпичная кладка здания. Благодаря решению главы округа, основная часть средств на замену кровли была выделена из местного бюджета. Кроме того, помогли и спонсоры, которые на постоянной основе сотрудничают с ДЭБЦ. Работы выполнило ООО «УралРегионСтрой» под руководством Юрия Баитова.

- Наша кровля уникальная, - делится своими впечатлениями директор образовательного учреждения Наталья Косажевская, - на неё дается десять лет гарантии. И два года гарантии на свою работу дает подрядчик. Также установлены новые обрешетка и пароизоляция.

Замена кровли на учебном задании продолжила серию ремонтных работ в ДЭБЦ. В 2018 году благодаря спонсорской помощи ФГУП «ПО «Маяк» были завершена установка новых оконных блоков (всего более 40). Кроме того, благодаря победе в конкурсе социальных проектов градообразующего предприятия выполнено остекление обеих теплиц, где растет уникальный даже по меркам региона ботанический сад. Наталья Косажевская рассказала о том, как новые теплицы переживают свою первую зиму:

- Теперь все растет как на дрожжах. Стекло лучше поликарбоната преломляет солнечный свет. Кроме того, стало значительно теплее. В самое холодное время внутри было +16 градусов – комфортные условия для экзотических растений. Первые испытания на прочность пройдены удачно.

Евгений Щербаков позитивно оценил итоги ремонтных работ в образовательном учреждении:

- Мы понимаем важность этого учреждения для города. Это действительно один из брендов нашего образования и всего Озерска. Поэтому сюда были направлены значительные средств. Например, на остекление теплиц, которые мы могли просто потерять. В ДЭБЦ занимается 1200 детей, это бесплатная возможность получить уникальные знания и общаться с живой природой. Приглашаю всех школьников Озерска и их родителей пользоваться этой возможностью.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38447/