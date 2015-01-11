Хоккей в поселке развивается

16 февраля в поселке Метлино состоялось открытое первенство по хоккею с шайбой, посвященное памяти известного преподавателя физкультуры и фронтовика Виктора Михайловича Смолина. В нем приняли участие не только две команды хозяев турнира (ветераны и молодежь), но и гости из соседних посёлков Сарино и Береговой.

Со словами приветствия в адрес участников выступили депутат Собрания депутатов округа по поселку Метлино Ольга Хакимова, именно она предоставила памятные призы для отличившихся игроков. Директор школы №35 Ирина Обжорина ещё раз напомнила участникам, насколько значим турнир и в честь кого он проводится. Соревнования стали праздником не только для игроков: для жителей был организован горячий чай из самоваров, развернуты торговые ряды с вкусным угощением. Маленькие болельщики стали участниками веселых конкурсов.

В церемонии награждения и закрытия соревнований приняли участие глава округа Евгений Щербаков и начальник отдела администрации по посёлку Лариса Музафарова, которые поздравили спортсменов и отличившихся игроков.

- Проводить этот турнир стало доброй традицией, - отметил Евгений Щербаков, - впервые он состоялся в 1996 году и набирает обороты. Сегодня мы увидели нешуточную борьбу. Приятно видеть, что спортивная жизнь в поселке кипит.

По результатам соревнований первое место заняла команда п.Метлино (ветераны), второе место у команда п.Береговой. Третье место заняла команда Метлино-Сигнал (молодёжь).

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38453/