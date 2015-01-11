Более 150 тыс. доз вакцины от кори поступило в Челябинскую область

Вакцины от кори хватит на всех южноуральцев – взрослых и детей, – подлежащих обязательной вакцинации.

Напомним, в рамках Нацкалендаря дети прививаются дивакциной (корь+паротит) в год (сейчас подлежат иммунизации 45 тыс. детей) и ревакцинируются в 6 лет (43 тыс. в 2019 году). Для них за счет федерального бюджета поступило 86 тыс. доз вакцины. Также остатки дивакцины сохраняются с прошлого года.+

Также 19 тыс. южноуральцев подлежат вакцинации моновакциной против кори, еще 36 тыс. – ревакцинации: это не привитые ранее дети, взрослые до 35 лет, а также взрослые от 36 до 55 лет, входящие в группы риска (чья профессиональная деятельность связана с большим количеством контактов). Для них за счет федерального бюджета поступило 67,6 тыс. доз вакцины – с учетом потребности в одно- или двукратной иммунизации.

Напомним, с начала 2019 года в Челябинской области зарегистрирован один случай заболевания корью у непривитого взрослого, который приехал из Таиланда; в 2018 году в регионе зарегистрировано девять случаев кори.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется симптомами общей интоксикации, высокой температурой, катаральными явлениями (кашель, насморк), конъюнктивитом, пятнисто-папулезной сыпью. Заразиться можно воздушно-капельным путем от больного человека. Возможны осложнения со стороны нервной системы (энцефалиты), органов дыхания (пневмонии), желудочно-кишечного тракта. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-150-tys-doz-vaktsiny-ot-kori-postupilo-v-Chelyabinskuyu-oblast_113819.html