Из аптек России массово изымают второе лекарство от кашля – «Эпистат»

Лекарство от бронхита «Эпистат» изымают из всех аптек России – в препарате нашли вещество фенспирид, которое может вызывать нарушения сердечного ритма.

Как следует из письма ведомства, речь идет «об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эпистат" (таблеток, сиропа) в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении данного препарата».

Ранее сообщалось, что французский препарат от кашля «Эреспал», содержащий фенспирид, который может повлиять на здоровье сердца, изымается из продажи.

https://dostup1.ru/medicine/Iz-aptek-Rossii-massovo-izymayut-vtoroe-lekarstvo-ot-kashlya--Epistat_113842.html