На Южном Урале выросло количество пенсионеров

В Челябинской области выросло количество пенсионеров – об этом свидетельствуют данные Челябинскстата.

По данным на 1 января 2019 года, в Челябинской области живет 1 млн 68 тыс. получателей пенсий – это на 3 095 человек больше, чем в октябре 2018 года.

Кроме того, специалисты опубликовали данные об изменении среднего уровня пенсии в регионе. Так, в IV квартале 2018 года южноуральские пенсионеры в среднем получали 13, 9 тыс. рублей, что на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Между тем, величина прожиточного минимума в Челябинской области по итогам четвертого квартала 2018 года в расчете на душу населения составила 9 тыс. 330 рублей, что на 262 рубля меньше, чем в июле-сентябре.

Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум 10 тыс. 2 рубля (–267); для пенсионеров – 7 тыс. 758 рублей (–160); для детей – 9 тыс. 551 рубль (–388).

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-vyroslo-kolichestvo-pensionerov_113829.html