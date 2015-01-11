Судебные приставы в Челябинской области научились ловить должников по номерам машин

Златоуст стал первым городом Южного Урала, где начала работу система «Дорожный пристав».

Новый аппаратно-программный комплекс приобрела администрация города. Он позволяет по номеру автомобиля проверять его владельца по базам ГИБДД и службы судебных приставов. Таким образом, сотрудники ведомств получили возможность выявлять неплательщиков непосредственно в дорожном потоке.

В середине февраля на улицах Златоуста прошли совместные рейды судебных приставов и инспекторов городской ГИБДД. Один экипаж выявлял должников в потоке, а второй останавливал их. По итогам мероприятий с водителей взыскали более 30 тыс. рублей неоплаченных штрафов. Трое должников лишились своих машин. В областном управлении службы судебных приставов пообещали проводить в Златоусте такие рейды не реже двух раз в неделю и распространить эту практику на другие территории.

http://echochel.ru/news/2019/02/19/78607/