Судебные приставы в Челябинской области научились ловить должников по номерам машин

Златоуст стал первым городом Южного Урала, где начала работу система «Дорожный пристав».
Новый аппаратно-программный комплекс приобрела администрация города. Он позволяет по номеру автомобиля проверять его владельца по базам ГИБДД и службы судебных приставов. Таким образом, сотрудники ведомств получили возможность выявлять неплательщиков непосредственно в дорожном потоке.
В середине февраля на улицах Златоуста прошли совместные рейды судебных приставов и инспекторов городской ГИБДД. Один экипаж выявлял должников в потоке, а второй останавливал их. По итогам мероприятий с водителей взыскали более 30 тыс. рублей неоплаченных штрафов. Трое должников лишились своих машин. В областном управлении службы судебных приставов пообещали проводить в Златоусте такие рейды не реже двух раз в неделю и распространить эту практику на другие территории.
http://echochel.ru/news/2019/02/19/78607/
Ключевые теги: дороги, Челябинская область, приставы, долги.
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