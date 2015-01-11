В Озерске появятся первые резиденты ТОСЭР

Сегодня подписаны два соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Озерск». Первыми резидентами в рамках статуса ТОСЭР, полученного муниципалитетом благодаря поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и госкорпорации «Росатом», станут ООО «Озерская трубная компания СТИ» и ООО «ЦветМетСервис».

Подписи под документами поставили генеральный директор АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов, а также директор ООО «Озерская трубная компания СТИ» Денис Желтов и учредитель ООО «ЦветМетСервис» Николай Пинаев. В процедуре подписания соглашений также приняли участие глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

- Для нас важно, чтобы в моногородах открывались новые производства, создавались рабочие места. С этой целью мы так долго добивались статуса ТОСЭР для наших закрытых городов (Снежинска и Озерска) – в силу их специфики были у нас определенные сложности. Планируем в этих территориях открывать инновационные производства – база для этого, в том числе, интеллектуальная, есть, – так прокомментировал событие глава региона Борис Дубровский.

Соглашениями установлено, что резиденты будут вести на площадках ТОСЭР виды деятельности в соответствии с представленными бизнес-планами. Кроме того, оговорен объем планируемых инвестиций, в том числе, капитальные вложения.

- За этот год была проделана значительная работа, в том числе, администрацией округа и инвесторами. У нас на подходе еще один резидент, а в течение первого полугодия всего их будет четверо. Возможно, Озерск будет лидером среди ТОСЭР по количеству резидентов, - обозначил перспективу генеральный директор АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов

Планируется, что в ближайшее время оба предприятия будут включены в реестр резидентов ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли и получат возможность начать подготовительную работу на промышленных площадках.

- Те резиденты, с которыми сегодня подписаны соглашения, приходят с современными технологиями, - подчеркнул генеральный директор ФГУП ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, - на созданных рабочих местах будут работать молодые люди, будут процветать их семьи. Для округа произойдет увеличение налоговой базы, но важнее привлечение инвесторов с новыми технологиями.

- Мы работаем индивидуально с каждым инвестором, проявившим интерес к нашим производственным площадкам, - отметил глава округа Евгений Щербаков, - в настоящий момент ведем переговоры и с другими потенциальными резидентами. У Озерска много конкурентных преимуществ, которые будут востребованы.

Справочно:

ООО «Озерская трубная компания СТИ» будет реализован инвестиционный проект по производству полимерных труб и термоусаживаемых изделий с общим объемом инвестиций 23 млн рублей, что позволит создать 29 новых рабочих мест. Данный проект предполагает выпуск нового продукта на российском рынке, чьи технологические характеристики превосходят существующие отечественные аналоги. Благодаря их применению трубная продукция увеличивает срок своей эксплуатации, а также приобретает свойства, способствующие упрощению транспортировки и хранения. В рамках реализации проекта планируется освоить выпуск полимерного композита в объеме 1000 тонн в год и полимерных композиций на основе полиолефинов в объеме 500 тонн в год. Достичь планового объема производства планируется в 2022 году.

ООО «ЦветМетСервис» будет реализован инвестиционный проект по производству цветных металлов и сплавов с общим объемом инвестиций 84 млн рублей, что позволит создать 57 новых рабочих мест для жителей округа. В дальнейшем предусматривается привлечение большего количества технических специалистов. Среди основных направлений проекта создание современного, экологически безопасного производственного комплекса по переработке вторичного свинца, с получением марочного свинца и свинцовых сплавов. Кроме того, планируется освоение производства линейки новой продукции, отвечающей современным требованиям аккумуляторной, автомобильной, атомной промышленности и машиностроения. Планируемый проект позволит стать одним из лидеров Уральского федерального округ по производству свинца. При выходе завода на проектную мощность объем реализуемых сплавов составит более 9000 тонн в год.

Фотографии Владимира Беляева и Артёма Шуварина

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38464/