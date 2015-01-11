Носки, наушники, смартфон: в Роскачестве рассказали о лучших подарках для мужчин на 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества Роскачество дало подсказки, как выбрать лучшие подарки для мужчин, – в ведомстве подчеркивают, что в выборе даже обычных носков есть множество нюансов.

ак, мужские носки должны содержать максимум натуральных материалов типа хлопка, так как это способствует воздухообмену. Преобладание синтетики может спровоцировать аллергию и повышенное потоотделение. Состав, как и размер, наименование производителя и его контактные данные, должен быть указан на этикетке.

При выборе трусов стоит обратить внимание на качество пошива и состав изделия. Частота строчки должна быть равномерной, без пропусков, все швы, в том числе и внутренние, должны быть хорошо прошиты. Если в составе изделия будут преобладать натуральные материалы, например, хлопок, вискоза, поливискоза, это будет большой плюс, поскольку такая ткань обеспечивает комфортный микроклимат для тела.

Еще один популярный подарок – рубашки. Высококачественные изделия должны быть симметричны со всех сторон. Нельзя забывать, что даже в спокойной обстановке потовые железы мужчин работают активнее, чем женские. А значит, ткань для рубашек должна иметь высокие гигиенические показатели плюс хорошую воздухопроницаемость.

Что касается смартфона для самых близких, то здесь ведомство рекомендует Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS, по итогам экспертизы показавшие лучшие результаты.

https://dostup1.ru/society/Noski-naushniki-smartfon-v-Roskachestve-rasskazali-o-luchshih-podarkah-dlya-muzhchiny-na-23-fevralya_113865.html