Новое собрание Озерско-Кыштымского благочиния

19 февраля 2019 года в Христорождественском храме города Кыштыма прошло собрание священнослужителей и помощников настоятелей храмов Озерско-Кыштымского благочиния под председательством благочинного – протоиерея Димитрия Шорина.

На собрании обсуждались вопросы, связанные с выбором модуля «Основы православной культуры» в рамках преподавания ОРКСЭ, о методической поддержке учителей начальной школы в этом направлении; о готовности духовного центра подготовки церковных специалистов принять желающих получить соответствующее образование; о факультете теологии в ЮУрГУ; о подготовке ставленников.

Собравшимся была предоставлена информация о сроках проведения дня православной книги, который пройдет на территории благочиния.

Говорилось о принятом Священным Синодом положении о благочиннических округах и благочинных.

Было сообщено о принесении мощей святителя Николая в храм Рождества Христова, где они пробудут с 22.02.2019 по 04.03.2019. Совместно рассмотрели ряд вопросов по подготовке к предстоящей встрече святыни.

Кроме того, обсуждались перспективные планы взаимодействия между приходами на территории благочиния по организации миссионерского, катехизаторского и социального служения.

Александр Волынцев