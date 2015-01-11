Ищем очевидцев!

ГИБДД ищет очевидцев ДТП!

В период времени с 15:10ч. до 15:20ч. 01.02.2019 г. на неохраняемой стоянке ул. Кыштымская, 43, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м Хундай Соната, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 23:30ч. 03.02.2019 до 01:35ч. 04.02.2019 г. на дворовой территории ул. Дзержинского, 55 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м КИА Спортейдж, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 23:00ч. 04.02.2019 до 12:30ч. 10.02.2019 г. на дворовой территории бр. Гайдара, 9 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м ВАЗ 21099, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск