Одиннадцать юных озерчан в торжественной обстановке получили первые паспорта

18 февраля 2019 года, в преддверии дня Защитника Отечества Российской Федерации в читальном зале детской городской библиотеки состоялось вручение паспортов юным озерчанам.

Начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск майор полиции Ирина Панина поздравила собравшихся с получением первого документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации и отметила, что получение паспорта – важное событие в жизни каждого гражданина.

Сотрудники библиотеки рассказали гостям историю возникновения Паспорта и подготовили выставку книг и журналов о предстоящем празднике День Защитника Отечества. Также была проведена викторина, посвященная Дню Молодого Избирателя, в которой с интересом приняли участие и родители.

Ребятам в честь знаменательного события организаторы торжества вручили памятные подарки.