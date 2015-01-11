Одиннадцать юных озерчан в торжественной обстановке получили первые паспорта

18 февраля 2019 года, в преддверии дня Защитника Отечества Российской Федерации в читальном зале детской городской библиотеки состоялось вручение паспортов юным озерчанам.
Начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск майор полиции Ирина Панина поздравила собравшихся с получением первого документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации и отметила, что получение паспорта – важное событие в жизни каждого гражданина.
Сотрудники библиотеки рассказали гостям историю возникновения Паспорта и подготовили выставку книг и журналов о предстоящем празднике День Защитника Отечества. Также была проведена викторина, посвященная Дню Молодого Избирателя, в которой с интересом приняли участие и родители.
Ребятам в честь знаменательного события организаторы торжества вручили памятные подарки.
Ключевые теги: юные озерчане, вручение паспортов, Детская библиотека.
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