Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: 25 и 26 февраля 2019 будет проводиться плановая проверка сирен города методом единичного кратковременного запуска, с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания. (информация предоставлена цехом связи ФГУП «ПО «Маяк»)

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