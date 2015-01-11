Челябинская область завершает подготовку к созданию нового нацпарка

«В горнозаводской зоне Южного Урала уже существует несколько особо охраняемых природных территорий – это национальные парки "Зюраткуль" и "Таганай", природный парк "Иремель", и после создания нового национального парка "Зигальга" в этой части региона появится целый кластер заповедных территорий. "Зигальга" – это уникальная природная зона, богатая редкими видами растений и животных, которые необходимо сохранить для жителей нашего региона и страны. Мы должны не только беречь уникальную и типичную природу, а также заниматься ее восстановлением, и развивать экологический туризм и вести просвещение наших граждан», – комментирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Национальный парк «Зигальга» замкнет весь узел высокогорных особо охраняемых природных территорий Южного Урала. С юга парк граничит с Южно-Уральским заповедником, с северо-востока – с национальным парком «Зюраткуль» и хребтом Нургуш, с востока – с природным парком «Иремель» и Иремельским горным узлом. Таким образом, под защитой оказываются все высокогорные блоки Южного Урала. И прежде всего, участки горной тундры с уникальным набором растений и животных.

Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду, заявил, что в 2019 году в России появятся пять новых национальных парков. Заповедные зоны будут образованы в Дагестане, Коми, Якутии, в Алтайском крае и Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-zavershaet-podgotovku-k-obrazovaniyu-novogo-natsionalnogo-parka-Zigalga_113902.html