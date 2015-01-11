В Озерске пройдет онлайн голосование по выбору приоритетной для благоустройства территории

Соответствующее постановление подписал глава округа Евгений Щербаков. В период с 25 по 28 февраля на официальном сайте органов местного самоуправления озерчане смогут отдать свой голос за одну из пяти территорий, на которые разработана проектная документация.

Сделать свой выбор смогут все жители округа в возрасте от 14 лет. В список территорий для голосования вошли пешеходная зона пр.Карла Маркса и пляж в конце ул.Иртяшской, а также три сквера: имени Б.В.Броховича, в поселке Метлино в районе улиц Мира и Центральной и сквер ДК «Энергетик» поселка Новогорный.

Проголосовать можно будет удаленно, в том числе, с мобильных устройств. Организаторами также предусмотрена возможность голосования в МБУ «Многофункциональный центр» по адресу проспект Ленина, 62.

Итоги будут поведены общественной комиссией и представлены главе округа. Территория, получившая наибольшее число голосов, станет приоритетной для благоустройства в 2019 году.

С эскизными проектами общественных территорий для голосования можно ознакомиться на сайте www.ozerskadm.ru в разделе «Формирование современной городской среды».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38474/