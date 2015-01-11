Тюмень: светофоры, кошки и источники

Проехать четыре области за несколько часов? Легко, если вы отправитесь в Тюмень. Наш путь лежал мимо села Багаряк (Челябинская область), Каменска-Уральского (Свердловская область), проехали через Шатровский район Курганской области, а там до самой Тюмени рукой подать.

Озёрск и Тюмень по этому маршруту разделяет около 440 километров. В целом дорога нормальная, только в Курганской области узкая и неровная, но как только въезжаете в тюменские владения, можно выдохнуть: дорожное полотно становится гладким и широким. Освещено прилично.

Теперь немного о самой Тюмени. В виде поселения она появилась давно, ещё в эпоху неолита, в 15 веке начала фигурировать в летописях. Сейчас это город невообразимой эклектики: старинные деревянные дома прошлых столетий мирно соседствуют с гигантами из стекла и бетона, все первые этажи в вывесках магазинов, организаций, учреждений. А еще Тюмень – средоточие широких дорог, многочисленных автомобильных развязок. И светофоров. Они буквально каждые 200 метров. Пробок не было нигде. Проблем с точками общепита тоже. Рестораны, кафе, точки с фаст-фудом всюду и на любой кошелек.

Одна из главных достопримечательностей города – Мост влюбленных. Впрочем, вся набережная реки Туры достойна внимания как единственное в России четырёхуровневое сооружение подобного рода. Весной нижние ярусы затапливаются водой, поэтому они целиком выполнены из мрамора. Зимой часть набережной превращается в каток, а летом работают фонтаны.

Вернемся к мосту. Вечерами он ослепительно красив, подсвечивается разными цветами. Река Тура – судоходная, но грамотная подсветка не мешает проходящим под мостом судам. Мост был построен 1987 году, он полностью пешеходный. Раньше на этом месте был небольшой деревянный мостик, который рухнул в воду в 1982 году, не выдержав воздействия времени. Новому сооружению, соединившему берега реки, тюменцы присвоили статус «Моста влюбленных». Здесь во все времена года назначают свидания парочки и гуляют влюбленные. Даже в довольно морозный вечер по нему гуляла молодёжь.

Тюмень – первый русский город, построенный в Сибири, и как в любом «взрослом» городе, в нём много церквей. Сфотографировать удалось лишь Вознесенско-Георгиевский храм. Церковь историю свою ведет с 18 века.

Любопытное место и негласный символ города - сквер Сибирских кошек - находится в центре Тюмени. Идея создания сквера связана с годами Великой Отечественной войны, точнее, с блокадой Ленинграда. В те тяжелые дни, когда люди начали умирать от голода, кошек вынужденно истребили для пропитания. В блокадном городе завелись многочисленные стаи крыс, которые пожирали скудные запасы провианта, наносили огромный урон картинам в Эрмитаже. После прорыва блокады власти решили принять все меры по спасению города от расплодившихся грызунов. Из Ярославля были доставлены дымчатые кошки, считающиеся самыми лучшими крысоловами. Однако зверьков, за которыми сразу выстраивались длинные очереди, на всех не хватало. Когда блокаду сняли окончательно, жители Тюмени решили помочь Ленинграду и отправили туда около пяти тысяч пушистых крысоловов. Только за первые две недели Тюмень отправила в новое место более 200 котов и кошек. Именно в память об этом событии и появился единственный в мире сквер Сибирских кошек. 12 изящных фигурок отлили в городе Касли.

Тюменской области повезло не только с наличием нефти и газа, но и с горячими источниками. Их около десятка. Решено было отправиться на источник под названием «Советский». От СССР там только элементы декора и адекватные цены, сама база вполне современная. Ехать из центра Тюмени недалеко – около получаса по Салаирскому тракту. При въезде надо оплатить за пребывание 350 рублей с человека. Раздевалки «М» и «Ж» с фенами и индивидуальными шкафчиками, есть парные, душевые и самое главное – источник. Настоящее блаженство - заходить в воду температурой +48 градусов, когда на улице минус 10-12. Примите совет: во время купания лучше надеть трикотажную или хлопковую шапку, чтобы голова не мёрзла, и волосы не заиндевели. Термально-минеральная вода источника, конечно, выглядит специфически, но она мега-полезная, в огромном бассейне постоянно обновляется, не застаивается. Содержит массу минералов, благотворно действует на организм. Главное, не переусердствовать. Лучше делать несколько заходов по 10-15 минут с перерывами. В буфете можно выпить чаю, поесть блинов, выпечку и шашлыки.

Любое место, в котором побывал впервые, дарит массу впечатлений. Можно с уверенностью сказать, что Тюмень вполне достойна внимания озёрских путешественников.

Наталья Колянова