За 5 лет в Челябинской области открылось почти 500 спортивных объектов

За пять лет, в 2014-2018 годах, в Челябинской области открылось почти 500 новых спортивных объектов, благодаря чему обеспеченность южноуральцев спортсооружениями выросла вдвое.

С 2014 года в регионе открыли 482 спортивных объекта, включая стадионы, универсальные спортплощадки, лыжероллерные трассы, «тропы здоровья» и пр. В том числе 41 спортобъект относится к категории крупных: это спорткомплексы в Коркино и Карабаше, профессиональная велодорожка в Копейске, капитально отремонтированный дворце спорта в Локомотивном, реконструированный стадион «Центральный» в Магнитогорске. В Златоусте и Южноуральске также появились катки с искусственным льдом, а в Челябинске и Миассе – футбольные поля и т.д.

Пять объектов за пятилетку построили с привлечением федеральных средств, в том числе бассейн в Верхнеуральске, лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и трассы по хаф-пайпу и ски-кроссу в «Солнечной долине» в Миассе.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский неоднократно отмечал, как важна популяризация ЗОЖ и занятий спортом. «Здоровье жителей области – одна из приоритетных задач для регионального правительства. Очень важно, чтобы у всех желающих заниматься спортом была такая возможность», – говорит глава региона.

И за время его работы обеспеченность южноуральцев спортсооружениями выросла вдвое, число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось на 14%, а граждан с проблемами здоровья, вовлеченных в занятия физкультурой, за это время стало больше в пять (!) раз.

В 2019 году работа по данному направлению продолжается: в частности, в Тракторозаводском районе Челябинска, возле спортивной школы по боксу «Алмаз» по улице Хохрякова, будут построены площадки для мини-футбола, баскетбола, воркаута, волейбола, легкоатлетические беговые дорожки и гимнастический городок.

До конца года также должен быть реализован масшабный проект по возведению большого спортивного комплекса «Динамо» в ЦПКиО имени Гагарина. Дворец площадью 7 тыс. кв. м строится в рамках федеральной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в РФ за счет средств федерального бюджета. В нем планируется разместить современный тир, универсальный игровой зал для волейбола, баскетбола, гандбола, мини-футбола и других игровых видов спорта, обустроить большой зал для единоборств с двумя татами и тренажерный зал.

Помимо нового дворца спорта, в районе стадиона «Центральный» планируется возведение ледового дворца для занятий шорт-треком, спорткомплекса по боксу Сергея Ковалева и двух оздоровительных комплексов.

https://dostup1.ru/society/Za-5-let-v-Chelyabinskoy-oblasti-otkrylos-pochti-500-sportivnyh-obektov_113935.html