ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума.

Накануне президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Величина прожиточного минимума в Челябинской области по итогам четвертого квартала 2018 года в расчете на душу населения составила 9 тыс. 330 рублей, что на 262 рубля меньше, чем в июле-сентябре.

Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум 10 тыс. 2 рубля (–267); для пенсионеров – 7 тыс. 758 рублей (–160); для детей – 9 тыс. 551 рубль (–388).

«Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе», – отметили в ПФР.

Сейчас индексация происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая последующая увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает социальную доплату до прожиточного минимума. В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могут не измениться.

https://dostup1.ru/finance/PFR-razyasnil-novye-pravila-indexatsii-pensiy_113927.html