В Озерске прошел торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества

При входе во Дворец культуры гостей встречали кадеты. В фойе на втором этаже звучали песни и марши в исполнении оркестра дивизии под управлением начальника военно-оркестровой службы, капитана Алексея Донского.
В зале собрались ветераны, военнослужащие, представители администрации. В приветственной речи глава Озерского городского округа Евгений Щербаков обратился к тем, кто не щадя здоровья и жизни достойно несет воинскую службу:
- В нашем городе люди в форме являются символом мужества, чести, отваги, патриотизма. Современные защитники Отечества продолжают славные традиции наших отцов и дедов. Желаю всем здоровья, счастья, успехов, мирного неба над головой и, конечно, низкий поклон ветеранам!
Ветеранов и военнослужащих поздравили временно исполняющий обязанности командира 93-ей ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Бернацкий, генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин.
В память воинов, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и при исполнении интернационального и служебного долга, была объявлена минута молчания.
Торжественный вечер завершил большой концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Культурно-досугового центра, военнослужащие и оркестр дивизии, артисты театра «Наш Дом».
Фотографии Владимира Беляева
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38482/
Ключевые теги: ДК Маяк, 23 февраля, концерт.
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