В Озерске прошел торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества

При входе во Дворец культуры гостей встречали кадеты. В фойе на втором этаже звучали песни и марши в исполнении оркестра дивизии под управлением начальника военно-оркестровой службы, капитана Алексея Донского.

В зале собрались ветераны, военнослужащие, представители администрации. В приветственной речи глава Озерского городского округа Евгений Щербаков обратился к тем, кто не щадя здоровья и жизни достойно несет воинскую службу:

- В нашем городе люди в форме являются символом мужества, чести, отваги, патриотизма. Современные защитники Отечества продолжают славные традиции наших отцов и дедов. Желаю всем здоровья, счастья, успехов, мирного неба над головой и, конечно, низкий поклон ветеранам!

Ветеранов и военнослужащих поздравили временно исполняющий обязанности командира 93-ей ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Бернацкий, генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин.

В память воинов, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и при исполнении интернационального и служебного долга, была объявлена минута молчания.

Торжественный вечер завершил большой концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Культурно-досугового центра, военнослужащие и оркестр дивизии, артисты театра «Наш Дом».

Фотографии Владимира Беляева

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38482/