В Снежинске за один день незнакомцы увели 14 детей

23 февраля в закрытом городе Снежинске незнакомцы увели 14 детей. Такой результат показал эксперимент, который провели волонтеры «Снежинск-СПАС» и Ассоциация семей Снежинска «ЗатоНасМного».

Организаторы решили посмотреть, как поведут себя дети после предложения пойти с незнакомцами, передает «Снежинск сегодня». Каждый волонтер разыграл такую ситуацию: во время прогулки с ребенком мама вдруг ненадолго отлучается, а сына или дочку просит подождать ее. Тогда к детям подходит незнакомец, который предлагает посмотреть на белочку или рассказывает, что мама якобы попросила его сходить за ребенком и привести к ней. Всего в эксперименте участвовало 20 детей, 14 из которых ушли с незнакомыми людьми. Четверо ребят сказали, что мама велела дожидаться ее тут. Один мальчик сразу же позвонил маме, другой — просто следом ушел за ней. Отметим, что родители обеспокоились таким результатом и попросили проводить такие опыты чаще.

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