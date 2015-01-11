Вредные выбросы в атмосферу Южного Урала сократились на 28%

За четыре года вредные выбросы в атмосферу Челябинской области сократились на 28% – о позитивной тенденции говорят не только региональные власти, но и представители общественности, в частности, директор экологического фонда «Моя планета», который каждый день собирает адреса с «неприятным запахом».

В пресс-службе регионального Минэкологии сообщили, что наибольший объем выбросов загрязняющих веществ на одного жителя наблюдался в 2012 году – 194 кг. В 2017 этот объем составил 152 кг.

Как известно, окружающую среду в Челябинской области загрязняют стационарные источники и автотранспорт. На их долю приходится 66,1% и 33,9% выбросов соответственно. При этом с 2013 по 2017 год объемы «стационарных» выбросов сократились с 666,7 до 532,7 тыс. тонн в год.

Решается и проблема снижения выбросов от автотранспорта. По инициативе губернатора Бориса Дубровского в области реализуется программа постепенного перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. В полном объеме она будет готова к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Еще одна инициатива губернатора Челябинской области – федеральный закон о квотировании выбросов в атмосферу, о котором президент Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному Собранию.

«Мы предполагаем, что станем пилотным регионом, где будет выработана законодательная практика по применению этого закона. В итоге мы получим практику управления процессами совместно с промышленностью. Причем слово "вместе" здесь для меня ключевое, потому что все основные ресурсы для достижения цели сосредоточены именно у промышленности. Кроме того, без общего понимания достичь поставленной цели невозможно», – отметил важность этого закона глава региона Борис Дубровский.

Кроме того, текущие затраты на охрану атмосферного воздуха в Челябинской области увеличиваются за счет собственных средств бюджета. В 2013 году они составляли 2,5 млн, в 2017 году – уже 3,1 млн рублей.

«По сравнению с 2013 годом, когда мы только запустили экологическую приемную для сбора обращений граждан на загрязнение воздуха, в 2018 году их количество снизилось наполовину. Если раньше мы получали обращения каждую неделю, то сейчас обращения бывают раз в месяц, а иногда и реже», – говорит директор экологического фонда «Моя планета», руководитель Областной экологической приемной Ксения Галкина.

Она подчеркнула, что в последние два года большое количество обращений фиксируются только в дни, когда устанавливаются затяжные НМУ и таких случаев становится не более 2-3 в год.

https://dostup1.ru/society/Vrednye-vybory-v-atmosferu-Yuzhnogo-Urala-sokratilis-na-28-protsentov_114020.html