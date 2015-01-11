В Озерске закончился зимний этап всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»

Подошел к окончанию очередной этап студенческой стройки «Мирный атом-2019». В актовом зале профилактория ПО «Маяк» прошло официальное закрытие зимнего этапа студенческой стройки «Мирный атом».

Об этом сообщили на сайте Министерства образования и науки Челябинской области.

Зимняя студенческая стройка длилась с начала января по 28 февраля. В ней приняли 150 бойцов из 12 коллективов. Ребята выполняли общестроительные, демонтажные и штукатурно-малярные работы.

Участники справились с сезоном «на отлично». Организаторы поблагодарили бойцов за безопасный и добросовестный труд и объявили имена лучших команд.

Ребята в этом году показали класс: не было зафиксировано ни одного нарушения техники безопасности! Студенты не просто великолепно справились со всеми заданиями, но и перевыполнили объемы работ на 8% от ожидаемого.

Руководство ПО «Маяк» поблагодарило бойцов, отметив их трудолюбие и профессионализм.

В этом году лучшим отрядом по производственной деятельности стал студенческий строительный отряд «Форсаж» из Самарской области. Южноуральские ребята показали класс в спорте и творчестве. Так, по итогам спартакиады первым стал челябинский ССО «Вавилон», а в конкурсе визиток победили снежинские бойцы – ССО «Альфа».

На летний этап всероссийской студенческой стройки «Мирный атом», организатором которой выступает наш регион, планируется привлечь 800 студентов.

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