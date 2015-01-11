«Убийства животных? Первый раз слышу!»: глава Каслей ответил общественникам

Исполняющий обязанности главы Каслинского городского поселения Дмитрий Дерябин прокомментировал массовое убийство собак в муниципалитете, произошедшее в минувшую пятницу, 22 февраля.

Животных расстреляли заправленными ядом дротиками, их агонию видели дети, которые испытали сильнейший стресс.

«Убийства животных? Первый раз слышу!» - как будто бы удивился градоначальник, отвечая на вопрос представителя рабочей группы по проблемам безнадзорных животных Общественной палаты региона Кирилла Волкова, который приехал в Касли из Челябинска вместе с неравнодушными гражданами и журналистами, чтобы разобраться в ситуации и призвать чиновников к ответственному отношению к четвероногим.

«У нас не происходит убийство, у нас происходит отлов безнадзорных животных», - заявил Дмитрий Дерябин, так определив для себя происходящее.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в техническом задании к муниципальному контракту на отлов безнадзорных животных в Каслях в 2019 году написано, что необходимо отловить и умертвить 145 животных. Цена контракта - 146 тысяч 450 рублей. Ни о каком содержании, лечении, вакцинации и стерилизации речи не идет, несмотря на принятый в декабре 2018-го федеральный закон, который запрещает убийство братьев наших меньших (за исключением случаев, когда животное неизлечимо больно и испытывает страдания).

Как сказал Дмитрий Дерябин, в Каслях нет приюта, где можно было бы содержать отловленных животных, а у муниципального образования - не имеется средств на его создание и на уход за четвероногими.

Чиновник несколько раз подчеркнул, что главное для него - безопасность детей и женщин, хотя он и не в восторге от такого решения проблемы, как убийство собак (как показывает практика, убивают чаще всего безобидных, ласковых и доверчивых собак, любимцев детей и взрослых, которые не привыкли бояться людей и никогда никого не кусали).

Кирилл Волков объяснил градоначальнику, что несмотря на благие намерения (защитить горожан) отлов и умерщвление животных есть прямое нарушение федерального закона и что действия отловщиков и администрации города, разместившей такую антигуманную закупку, подпадают под статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), наказание по которой может достигать пяти лет лишения свободы. Кирилл Волков посоветовал Дмитрию Дерябину заботиться о безопасности граждан законными способами.

«Вы заботитесь о безопасности людей? Мы тоже. В обществе, где процветает жестокость, где отстрел - нормальное явление, никогда не будет ничего хорошего, поверьте!» - подчеркнул Кирилл Волков, пообещав Дмитрию Дерябину, что напишет заявление в полицию. И свое обещание Кирилл Волков выполнил в этот же день.

В ближайшее время в Общественной палате Челябинской области состоится круглый стол по проблемам безнадзорных животных с участием представителей муниципалитетов региона. На встречу зоозащитники обязательно пригласят и каслинского главу.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/ubiystva-zhivotnyh-pervyy-raz-slyshu-glava-kasley-otvetil-obshchestvennikam