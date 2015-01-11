В Озерске будет восстановлено движение маршрута №1

В связи с многочисленными обращениями озерчан, с 1 марта возобновляются регулярные перевозки пассажиров по маршруту № 1 «ДК «Маяк» – б. Гайдара,18». В утренний час пик на линию выйдут два современных автобуса малой вместимости.

По результатам конкурса, проведенного управлением капитального строительства и благоустройства администрации, теперь перевозку пассажиров по данному маршруту будет осуществлять индивидуальный предприниматель Таланина И.Я. На линию выйдут два современных автобуса малой вместимости (порядка 19 человек). По информации УКСиБ, после того, как в сентябре 2018 года данный маршрут был отменён, поступало много обращений от жителей Озерска, подтверждающих востребованность перевозки пассажиров из района ДОКа в старую часть города в рабочие дни в утренний час пик.

Расписание движения автобусов по маршрут №1:

– от ДК «Маяк» – 07:00, 07:30, 08:00

– от б. Гайдара,18 – 07:00, 07:30, 08:00

Остановочные пункты по маршруту следования:

– «ДК «Маяк», «Вечный огонь», «Сквер Первостроителей», «ул.Менделеева,10», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Детская поликлиника», «Старый ресторан», «Больничный городок», «Типография», «Театр «Наш Дом», «Магазин «Восход», «Профилакторий», «ул.Дзержинского,35», «пр-т Карла Маркса, 4», «б.Гайдара,18»

– «б.Гайдара,18», «б.Гайдара,24», «Магазин № 63», «ул.Дзержинского,32», «ДДТиМ», «Магазин «Восход», «Площадь Курчатова», «Типография», «Больничный городок», «Старый ресторан», «Детская поликлиника», «магазин «Подарки», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Школа № 32», «Сквер Первостроителей», «Вечный огонь», «ДК «Маяк».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38512/