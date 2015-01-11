Озерск прощается с отцом Михаилом

24 февраля 2019 года на 50-м году жизни скоропостижно скончался протоиерей Михаил Карташев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в поселке №2 (Татыш) Озерского городского округа.

Родился будущий пастырь, Михаил Валерьевич Карташев, 17 сентября 1969 года в городе Челябинске в семье священника. В 1987 году окончил челябинское СГПТУ №65. В 1987-1989 годах служил в армии. После выхода в запас поступил на работу в Свердловское епархиальное управление, где некоторое время трудился иподьяконом. Затем работал завхозом в Знаменской церкви города Верхнего Тагила.

12 июля 1992 года женился, в браке родились двое сыновей – Иван и Михаил. 15 июля 1992 года был рукоположен архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Мелхиседеком (Лебедевым) в сан диакона, 1 августа – в сан пресвитера.

Служил в Казанской церкви села Бруснятского Белоярского района Свердловской области, в Никольском храме города Заречного, в Спасском храме Свято-Никольского женского монастыря города Туринска.

В октябре 1995 года отец Михаил получил перевод в Челябинскую епархию. 1 ноября указом епископа Челябинского и Златоустовского Георгия (Грязнова) ему было поручено окормлять православный приход святителя Николая Чудотворца в городе Озерске. Здесь, с небольшими перерывами, отец Михаил служил до конца жизни.

В то время в городе-первенце ядерной промышленности не было ни одной православной общины. Начинать здесь надо было, как говорится, с нуля, чем отец Михаил и занялся.

Вскоре небольшой храм во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца перестал вмещать всех желающих. И это неудивительно: в те годы духовная жажда проявляла себя особо остро. Кроме того, небольшой храм, великолепная акустика и прекрасный голос отца Михаила доносили до прихожан каждое слово. Что особо важно для большого числа новоначальных, делающих только первые шаги в освоении богослужения.

Однажды пожилые прихожанки предложили помочь отцу Михаилу почистить несколько старых икон, недавно пожертвованных озерчанами. Отец Михаил лишь отмахнулся, обронив: «Да сами обновятся…»

Недоуменно пожали плечами добрые старушки, да делать нечего, раз уж батюшка не благословил иконы чистить… Не прошло и года, как прихожане обратили внимание, что иконы постепенно обновляются. Так озерчане стали свидетелями того, что в обычной жизни именуется чудом: чудом обновления икон Спасителя, Божией Матери «Казанская» и «Владимирская», иконы «Преображения Господня»…

К Пасхе 2011 года священник Михаил Карташев был возведен в сан протоиерея.

Не так давно при помощи мецената храм был отремонтирован и утеплён. Благодетель знал о проблемах храма не понаслышке: он сам из прихожан Никольского храма. Первые ростки духовной жизни на территории Озерского городского округа принесли немалые плоды.

Последнюю литургию отец Михаил совершил в последний день своей земной жизни, 24 февраля.

Многих озерчан отец Михаил крестил (и детей, и взрослых), многих проводил, отслужив последнюю для них службу – чин отпевания. А уж сколько исповедей выслушал отец Михаил за эти более чем двадцать лет… Теперь пришло время

прихожанам отблагодарить своего пастыря: молиться Господу об упокоении души новопреставленного протоиерея Михаила. И не только на протяжении первых сорока дней…

Отпевание совершит духовенство Озёрско-Кыштымского округа в четверг, 28 февраля, в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Озёрска в 13.00.

P.S. Всего три года назад был подготовлен сюжет о 20-летии храма в поселке №2. Сегодня он публикуется в память его первого настоятеля…

Александр Волынцев