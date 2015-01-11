Путин поручил снизить ставку по ипотеке до 8% годовых

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже.

«Правительству РФ совместно с Банком России – принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отчитаться об исполнении данного поручения правительство РФ должно в начале 2020 года. «Подготовить доклад до 15 января 2020 года, далее – один раз в полгода», – уточняется в документе.

Также кабинету министров и ЦБ РФ поручено до 1 июля 2019 года внести изменения в законодательство для предоставления «ипотечных каникул» – отсрочки по платежам – гражданам, лишившимся дохода. Кроме того, до 25 марта правительство должно внести в Госдуму поправки в законодательство о субсидировании ипотеки для семей с двумя и более детьми на весь срок действия таких займов.

https://dostup1.ru/finance/Putin-poruchil-snizit-stavku-po-ipoteke-do-8-godovyh_114075.html