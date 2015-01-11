Весне дорогу. На Южный Урал надвигается потепление

Наступление весны жители Челябинской области смогут ощутить уже в первые ее дни.

Синоптики прогнозируют плюсовые температуры.

Так, по сведениям регионального Гидрометцентра, в ночь на субботу, 2 марта, столбики термометров будут колебаться между отметками -4°С и -9°С, а в низинах похолодает до -14°С. Однако уже завтра днем воздух прогреется до +1°С. Эта тенденция сохранится и в воскресенье, 5 марта, при этом будет даже еще чуть теплее – до +2°С. Вместе с тем, в субботу ожидается облачная погода с прояснением, небольшой, местами умеренный снег и слабые метели. Аналогичные метеоусловия будут и в воскресенье, но в некоторых районах снегопад усилится. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду с отдельными порывами до 14 м/с.

Отметим, что ранее специалисты Гидрометцентра заявляли о том, что в марте в некоторые российские регионы вернутся морозы, а существенного потепления на Урале не стоит ожидать раньше второй половины месяца.

https://www.cheltv.ru/vesne-dorogu-na-yuzhnyj-ural-nadvigaetsya-poteplenie/