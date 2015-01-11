УФАС проверит «Аэрофлот» из-за цен на перелеты в Москву, Питер в Симферополь

Челябинское УФАС проверит авиакомпанию «Аэрофлот» из-за роста цен на авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь – увеличение стоимости зафиксировали в четвертом квартале 2018 года.

Сообщается, что в антимонопольную службу поступают обращения о различной стоимости авиабилетов в соседних городах – Челябинске и Екатеринбурге. Например, в феврале одна из низких цен на авиабилет «Челябинск – Москва» составила 3 569 рублей, «Екатеринбург – Москва» – 3 263 рубля.

В надзорном органе отмечают, что ценообразование на авиабилеты зависит от множества факторов, например, технических характеристик аэропорта (пропускная способность пассажиров в час, способность принимать воздушные суда различных типов, их количество), загрузки пассажирских кресел, стоимости авиатоплива, аэронавигационного обслуживания, расходов на обслуживание воздушных судов, расходов на аренду/лизинг воздушных судов, организации выполнения и обеспечения авиаперевозки.

«Из Челябинска в Москву авиакомпаниями выполняется в среднем по 9-11 рейсов в сутки, из Екатеринбурга – 12-14 рейсов. Соответственно, количество пассажиров, перевезенных по маршрутам "Челябинск – Москва – Челябинск", значительно меньше количества пассажиров, перевезенных по маршрутам "Екатеринбург – Москва – Екатеринбург"», – говорится в сообщении.

Антимонопольщики уже направили запросы авиаперевозчикам для детального изучения данной ситуации, проверки экономической обоснованности установленных цен. Первые результаты обещают сообщить в конце марта.

https://dostup1.ru/economics/UFAS-proverit-Aeroflot-iz-za-tsen-na-samolet-v-Moskvu-Piter-v-Simferopol_114225.html