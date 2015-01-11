Путин потребовал обеспечить 6-процентную ставку по ипотеке для семей с детьми

Банки России должны обеспечить выдачу ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке 6% – об этом на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент Владимир Путин.

«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально. Потому что для человека, в конце концов, неважно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение», – говорит президент.+

Напомним, ранее Путин поручил кабинету министров и ЦБ РФ до 1 июля 2019 года внести изменения в законодательство для предоставления «ипотечных каникул» – отсрочки по платежам – гражданам, лишившимся дохода.

https://dostup1.ru/finance/Putin-potreboval-obespechit-6-protsentnuyu-stavku-po-ipoteke-dlya-semey-s-detmi_114272.html