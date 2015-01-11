Кислородное голодание. На кыштымских водоемах спасают рыбу от замора

Жители Кыштыма соревновались в скоростном бурении лунок на местном водоеме. Но не ради наживы, а для спасения рыбы от гибели.

В озере Анбаш, Верхне-Кыштымском и Дехановом пруду для нее не хватает кислорода – показатели в три раза ниже нормы.

Местные жители рассказывают: в Верхне-Кыштымском пруду за несколько лет погибло много чебаков, карасей, окуней и щук. Водоемы мелководные, прогреваются летом быстро, поэтому водоросли заполоняют дно.

“Кроме обычных водорослей, в привычном понимании, развиваются и сине-зеленые водоросли. Это такие нитевидные растения, живущие в воде. Все вместе они и потребляют кислород, который нужен рыбе”, – отмечает Борис Кирьянов, исполняющий обязанности председателя Комитета природных ресурсов.

Чтобы исправить ситуацию, горожане совместно с кыштымскими экологами прорубают во льду майны и лунки, а местные предприниматели подвозят компрессоры для подачи воздуха под лед. Чтобы рыба “задышала”, рассказывают кыштымцы, необходимо пробурить лунки на территории не меньше одной десятой от площади всего водоема.

“Я всю жизнь с детства рыбачу, – делится Вячеслав Ершов, житель Кыштыма. – Сейчас рыбе тяжело, сам знаю, мертвый сезон, не клюет. Немного хоть кислороду туда добавить”.

Акция проходит второй раз. До этого инициаторами стали рыболовы-любители, которых взволновала массовая гибель рыбы.

https://www.cheltv.ru/kislorodnoe-golodanie-na-kyshtymskih-vodoemah-spasayut-rybu-ot-zamora/