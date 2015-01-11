В 2018 году южноуральцы потратили около 55 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом

Челябинскую область включили в топ-15 регионов России по емкости рынка автомобилей с пробегом.

Рейтинг на основе данных за 2018 год составило агентство «Автостат». Первое место заняла Москва. Жители столицы потратили на автомобили с пробегом более 247 млрд рублей. Далее идут Московская область и Санкт-Петербург.

Челябинская область заняла в рейтинге 11-е место. В прошлом году южноуральцы потратили около 55 млрд рублей на покупку подержанных машин. По объему рынка Челябинская область заняла 8-е место — около 140 тыс. автомобилей. Средняя стоимость машины в регионе составила более 390 тыс. рублей.

http://echochel.ru/news/2019/03/05/78843/