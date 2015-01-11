Жильцы пострадавшего в Магнитогорске дома получат средства на продление аренды

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил направить жильцам пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске дополнительные средства на продление договоров аренды жилья минимум на три месяца.

Жителей из 5, 6 , 9, 10 подъездов дома № 164 по проспекту Карла Маркса расселили на период проведения демонтажных работ. За это время будет готова госэкспертиза технического состояния дома, а также проведены работы по благоустройству территории, где произошла трагедия.

Как доложила губернатору Борису Дубровскому министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, на 1 марта все пострадавшие жители дома получили материальные выплаты. На эти цели за счет средств федерального бюджета выплачено 54 млн рублей, за счет областных денег – 75,7 млн рублей. Кроме того, были переданы уведомления на покупку жилья людям, которые потеряли кров. В результате приобретено 65 жилых помещений, 62 семьи решили квартирный вопрос. Средства также получили люди на съем жилья – заключено 215 договоров аренды.

«Совершенно очевидно, что надо продлевать договоры аренды людям на второй квартал текущего года. Мы ждем результатов госэкпертизы о том, пригоден ли дом для проживания», – сказал Борис Дубровский.

Сейчас готовится заключение магнитогорского Гипромеза по результатам обследования технического состояния дома, в ближайшее время оно будет направлено на госэкcпертизу. Об этом рассказал глава Магнитогорска Сергей Бердников. По его словам, все демонтажные работы на площадке, где произошло обрушение, завершены. Ведется подготовка к торгам по выбору подрядчика, который займется благоустройством территории.

https://dostup1.ru/society/Zhiltsy-postradavshego-v-Magnitogorske-doma-poluchat-sredstva-na-prodlenie-arendy_114300.html