В ночь на восьмое марта на Южном Урале сильно похолодает

Праздничный день не побалует жителей области весенним солнцем.

По прогнозу синоптиков Челябинского Гидрометцентра, в ночь на 8 марта ожидается понижение температуры до минус 15-17 градусов, а при прояснении столбик термометра опустится до минус 22 градусов.

В праздничный день, 8 марта, будет прохладно. Днем ожидается от 0 градусов до +5, в горных районах — до минус 5 градусов. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер западный, юго-западный с порывами 12-17 метров в секунду.

https://miasskiy.ru/20190307-v-noch-na-vosmoe-marta-na-yuzhnom-urale-silno-poholodaet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop