Названы самые влиятельные женщины Челябинской области

Второй год подряд рейтинг влияния женщин Челябинской области возглавляет руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова.

В Челябинском филиале РАНХиГС в канун 8 Марта составили рейтинги известности и степени влияния на жизнь региона женщин Челябинской области.

Второй год подряд рейтинг влияния женщин Челябинской области возглавляет руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова. Региональное отделение УФАС и его первый руководитель стабильно присутствовали в информационной повестке региона и зачастую это было связано с довольно резонансными информационными поводами и ситуациями, в которых Анна Козлова демонстрировала неизменный профессионализм и компетентность.

На второй строчке рейтинга влияния – представитель исполнительного органа государственной власти Челябинской области в Совете Федерации РФ Ирина Гехт. Эксперты вновь отметили ее серьёзную связь как с регионом, так и зафиксировали факт масштабной работы по представительству и защите интересов нашей области на федеральном уровне.

Замыкает тройку лидеров рейтинга влияния, как и в прошлом году, первый заместитель главы города Челябинска Наталья Котова. Это показатель своеобразной стабильности, а значит и её управленческого и политического мастерства. Вряд ли стоит подвергать этот факт сомнению, ведь за прошедшее с момента предыдущего замера время город Челябинск обрёл нового главу, но кандидатура первого заместителя неизменно известна и влиятельна.

А вот на четвёртом месте – новая персона. Переместившись на одну позицию вверх, четвёртую строчку заняла министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Пятое место рейтинга влияния занимает министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Новое для «клуба десяти» влиятельных дам лицо и на шестой строчке – уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова, которая переместилась с 13 строчки.

Есть своя интрига и в рейтинге известности, составленном на основе опроса экспертов.

Самой известной женщиной Челябинской области эксперты вновь признали Ирину Гехт и в этом есть серьёзная, как мы уже отмечали, доля истины, ведь Ирину Альфредовну и жители региона, и экспертное сообщество знают давно и даже работа за пределами нашего региона не изменила степень её известности

Второй фигурой по степени известности в регионе вновь стала руководитель регионального УФАС Анна Козлова.

А вот на третьем месте в рейтинге известности в этом году оказалась уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова. Отметим, что год назад Маргарита Николаевна занимала четвёртую строчку рейтинга. Однако, прирастила свои позиции и в рейтинге известности и, как уже было отмечено, в рейтинге влияния.

На две позиции вверх поднялась в рейтинге известности первый заместитель главы города Челябинска Наталья Котова. Ее место в рейтинге – четвёртое.

На пятом месте – министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Шестой персоной по степени известности в регионе стала депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель исполнительного комитета областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова.

А на седьмой и восьмой строчке – сразу две обаятельные и привлекательные представительницы региональной элиты, работающие в разных сферах, но набравшие одинаковое количество баллов Это известная балерина и главный педагог-репетитор Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки, народная артистка России Татьяна Предеина и председатель комитета по делам образования города Челябинска Светлана Портье.

На девятом месте – новичок в «клубе десяти известных». С восемнадцатого места на девятое переместилась ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг, очень активно присутствующая в региональном информационном пространстве, в том числе и в связи с обсуждаемой темой о выборах ректора ЧелГУ.

Замыкает топ-10 известных женщин Южного Урала заместитель главы города Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина.

Так в феврале 2019 года выглядят «клубы десяти» в рейтингах влияния и известности женщин Челябинской области. Конечно, каждый год составы «клубов десяти» меняются с разной степенью масштабности, и это является прямым свидетельством того, что жизнь региона не стоит на месте, его властное и информационное пространство постоянно претерпевает изменения.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/nazvany-samye-vliyatelnye-zhenshchiny-chelyabinskoy-oblasti