Как потратить материнский капитал на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов

Материнский капитал теперь можно потратить на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов – для этого семье нужно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для внесения в индивидуальную программу ребенка рекомендации о необходимых товарах и услугах из соответствующего Перечня.

Приобретая товары и услуги, вы должны сохранять чеки, договоры купли-продажи и другие документы, подтверждающие оплату. Необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, чтобы подтвердить наличие приобретенного товара. Не позднее пяти дней после обращения представители органа приходят к вам домой и составляют акт, один экземпляр которого вы должны предоставить в Пенсионный фонд.

Для компенсации расходов вместе с заявлением необходимо собрать ряд документов:

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;

- документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;

- акт проверки приобретенного товара для ребенка-инвалида;

- реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.

«В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. Подать заявление можно также в МФЦ, через "Личный кабинет гражданина" на официальном сайте ПФР, через портал государственных услуг», – сообщили в пресс-службе ОПФР региона.

Отметим, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут, не дожидаясь трехлетия ребенка. Но стоит помнить, что таким способом не получится компенсировать расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

https://dostup1.ru/society/Kak-potratit-materinskiy-kapital-na-tovary-i-uslugi-dlya-adaptatsii-detey-invalidov_114411.html