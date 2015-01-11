Челябинский аэропорт не принимает рейсы из-за снегопада

Аэропорт в Челябинске временно не принимает рейсы из-за погодных условий – за ночь выпало около 15 см снега.

С последствиями стихии борются пять машин спецтехники, также применяется реагент. Воздушные суда авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот», «Норд Винд» и «Россия» из Домодедово, Внуково, Шереметьево и Пулково ушли на запасной аэродром в Екатеринбург. Самолет авиакомпании «Сибирь» совершил посадку в Тюмени, один из рейсов «Аэрофлота» решением авиакомпании был отменен, сообщает ТАСС.

Напомним, в Челябинскую область пришел южный циклон, который принес в регион сильные снегопады и метели. В южноуральской столице утром 14 марта возникли 9-балльные пробки. На трассе М-5 на участке от Челябинска до Миасса введено временное ограничение движения.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-aeroport-ne-prinimaet-reysy-iz-za-snegopada_114486.html