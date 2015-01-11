Лакомство с кишечной палочкой. В мороженом южноуральского производителя нашли инфекцию

Сто тысяч рублей штрафа заплатит фабрика мороженого из Челябинской области – в ее продукции Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку.

Официальное сообщение надзорного ведомства об опасной партии сливочного лакомства не на шутку взбудоражила горожан, которые могли заработать пищевое отравление, да и самих производителей. Сегодня один из крупных молочных комбинатов, который выпускает в том числе и мороженое, решил опровергнуть какую бы то ни было причастность к этой неприятной истории. Ведь кто именно нарушил санитарно-эпидемиологические нормы и бросил тень на всех изготовителей мороженого в городе, надзорное ведомство не уточнило.

“Со стороны Россельхознадзора к нам не было никакой претензии, – отмечает Владимир Чапайкин, генеральный директор ОАО “Челябинский городской молочный комбинат”. – Мы начали выяснять ситуацию. Действительно, Россельхознадзор выявил нарушения, произвел отзыв декларации, продукция была запрещена к продаже, но к нашему предприятию это не имеет это никакого отношения”.

Челябинский городской молочный комбинат сегодня официально заявил: с их мороженым проблем у южноуральцев нет. А у предприятия из Челябинской области, которое допустило нарушение санитарных норм, Россельхознадзор аннулировал декларацию о соответствии качества на мороженое. И усилил лабораторный контроль.

https://www.cheltv.ru/lakomstvo-s-kishechnoj-palochkoj-v-morozhenom-yuzhnouralskogo-proizvoditelya-nashli-infektsiyu/