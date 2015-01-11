Рок-музыка объединила ЗАТО

16 марта в Озёрске состоялся рок-концерт в рамках отраслевого творческого проекта городов и предприятий ГК «Росатом» «Свои_ЗАТО». Этот проект реализован в виде тура участников фестиваля «АтомФест» по городам-«атомщикам». Озёрск стал вторым городом, куда приехали участники.

Тусовку в ночном клубе «Торнадо» можно сравнить с атомной электростанцией, которая могла бы напитать током целый город. Качественный звук, отличный свет, позитивно настроенные зрители, отличная музыка и творческая свобода – все составляющие гармонично сошлись на одной площадке. И, что немаловажно, «рулит» рок-процессом сплочённая команда единомышленников, среди которых и профсоюз ФГУП «ПО «Маяк», и молодёжная комиссия при профсоюзной организации. Председатель молодёжной комиссии Александр Афонасьев успешно выступил в роли ведущего.

Группы, приехавшие в Озёрск, были абсолютно разными, но в то же время оказались «своими, родными» для огромного количества разновозрастных поклонников рок-музыки. Группа из Снежинска «Кружок по интересам ЖБ» не раз выступала в Озёрске. Парни приехали полным составом и порадовали гремучей смесью рэгги, народных мотивов и весёлого панк-рока.

Озерчане, группа «Форт Росъ», выдали качественный фолк-метал, поведав о трудной судьбе русского народа.

Трёхгорному есть чем гордиться: участники коллектива «АвегА», работники подразделений Приборостроительного завода, взорвали зал с первых рифов. Их напор и харизму, мощь и драйв озёрские ценители рока приняли с восторгом.

Группу «АБZАЦ» знают в нашем городе многие, она успешно и регулярно выступает на самых разных площадках Урала. В этот бэнд входят четверо атомщиков: радиохимики, химик-металлург и специалист в сфере закупок.

Свою лепту в создание «атомного» настроения парни внесли легко и непринуждённо.

Апофеозом концерта стало выступление хедлайнера - челябинской группы «Never-Opened-Doors». «N-O-D» является одной из ведущих групп альтернативной сцены Уральского региона. Мощный выход, жаркий музыкальный сет, состоящий из смеси хардкора, металкора, groove metal и alternative, умение работать с публикой не оставило равнодушным никого на танцполе «Торнадо».

Будем надеяться, проект «Свои_ЗАТО», как и «АтомФест», будет долгосрочным, а его создатели и вдохновители подарят озёрским поклонникам немало позитивных моментов.

Наталья Колянова