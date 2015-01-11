Настольный теннис собрал более полсотни участников

Первые весенние дни сборной параспортсменов выдались на славу. 5 марта озерчане выступили в Чемпионате и Первенстве Челябинской области по настольному теннису.

Дворец спорта «Надежда» собрал 84 участника, из них 55 человек с поражением опорно-двигательного аппарата, 6 – с нарушением слуха. Спортсмены приехали из Магнитогорска, Копейска, Кыштыма, Снежинска, Озерска, Челябинска, Еманжелинского, Коркинского, Саткинского, Пластовского, Увельского муниципальных районов.

В первенстве области приняли участие 23 человека, из них: 2 девушки и 21 юноша из государственных и муниципальных учреждений: специальная (коррекционная) школа-интернат № 4 г. Челябинска, техникум-интернат имени И.И. Шуба, Челябинский Дом-интернат № 1, СШОР «Юпитер» по настольному теннису г. Челябинска, специальная коррекционная школа-интернат № 10 г. Челябинска, специальная коррекционная школа-интернат № 12 г. Челябинска, школа № 83 г. Челябинска, школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска, ДЮСШ «Олимп».

Сборную Озерска представили трое спортсменов, которые стали призерами областного Чемпионата. Наталья Алфёрова и Спартак Гайсин залили третье места, а Елена Васина – второе.

«Март для нас всегда один из самых плодотворных месяцев, – рассказывает Елена Васина. – Помимо уже прошедших мероприятий, мы готовимся к Чемпионату и первенству Челябинской области по бадминтону, который пройдет в Челябинске 20 марта и городскому Первенству по плаванию, которое состоится 31 марта в КСК «Лидер» в 10:00».

Антон Шалимов