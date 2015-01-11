Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Правительство РФ индексирует социальные пенсии на 2% с 1 апреля этого года.

В понедельник, 18 марта, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02», – говорится в тексте постановления.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.

https://dostup1.ru/finance/Sotsialnye-pensii-v-Rossii-proindexiruyut-s-1-aprelya_114594.html