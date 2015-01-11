Россияне доверяют ФСБ больше, чем приставам и сотрудникам ГИБДД

Аналитики выяснили у россиян, каким государственным органам власти они доверяют больше всего.

Опрос провели специалисты агентства ZOOM MARKET в 35 городах России. Респондентов просили назвать органы государственной власти, которым они доверяют и не доверяют. На основе ответов был составлен рейтинг.

Первое место по уровню доверия россиян заняла ФСБ. Также в тройку вошли Генпрокуратура и Следственный комитет. Больше всего россияне не доверяют государственным управляющим компаниям в сфере ЖКХ, Госавтоинспекции и Федеральной службе судебных приставов. По мнению директора челябинского филиала Президентской академии Сергея Зырянова, высокое доверие к силовикам можно объяснить несколькими причинами, в том числе освещением их успехов в СМИ.

«Во-первых, силовые структуры, защищающие интересы государства, у большей части населения вызывают ощущения какой-то защищенности, поэтому к их деятельности более лояльное отношение, чем к деятельности других институтов государства. Во-вторых, как правило, силовые структуры информируют население об успехах своей деятельности: задержали шпиона, выявили коррупционера. Это всегда получает эмоционально высокую и, как правило, положительную оценку деятельности этих органов», — прокомментировал Сергей Зырянов.

Также, по словам эксперта, в условной иерархии институтов власти эти силовые структуры и их руководители занимают высокие места. «Это конвертируется в показатели доверия», — пояснил он.

http://echochel.ru/news/2019/03/18/79011/