Об опасности менингококковой инфекции рассказали в челябинском Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор Челябинска рассказал, чем опасна менингококковая инфекция, которая стала причиной гибели 10-летней учащейся лицея № 35 в Челябинске. Как отметила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Татьяна Софейкова, противоэпедимические мероприятия производятся в отношении класса, в котором училась погибшая девочка, до окончания инкубационного периода болезни.

Инкубационный период — это когда возбудитель мог попасть в организм, и в течении какого времени он может вызвать заболевание. Вот этот максимальный предельный период называется инкубацией. Он составляет 10 дней, поэтому в течение 10 дней с момента посещения образовательного учреждением этим ребенком будут осуществляться противоэпедимические мероприятия, касательно этой школы.

— пояснила сайту «Первый областной» Татьяна Софейкова.

Татьяна Софейкова объяснила, что менингококковая инфекция — воздушно-капельная, а ее возбудитель передается при разговоре. Однако менингококк нестоек в окружающей среде, в связи с чем заболеванию не подвергаются люди, имевшие кратковременный контакт с носителем.

Менингококк передается в радиусе 1 метра. Для того, чтобы получить его, нужно очень близко общаться с человеком или воспользоваться общей посудой, выпить из одного стакана и так далее. Кроме того, менингококк долгое время не сохраняется на поверхности, очень легко погибает, под действием обычного ультрафиолетового изучения и обычных дезинфицирующих средств, которые есть в любом образовательном учреждении.

— рассказала сайту «Первый областной» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Татьяна Софейкова.

В Роспотребнадзоре назвали эффективной меру проведения текущей и финальной дезинфекции для профилактики менингококка. Напомним, что, по словам директора лицея № 35, в образовательном учреждении тщательно промывались все места общего пользования детей, а сам класс был закрыт на карантин до прекращения действия инкубационного периода болезни.

Татьяна Софейкова также пояснила, что менингококк — это бактерия, которая погибает при воздействии антибиотиков, поэтому людям, находившимся в тесном контакте с инфицированным, назначается прием антибиотиков. Представитель Роспотребнадзора назвала эту меру высокоэффективной, поскольку менингококк, как и любая бактерия, погибнет от воздействия антибиотиков. Однако в ведомстве предостерегли, что заниматься самолечением не стоит ни в коем случае.

Далеко не все антибиотики, не всех классов, губительно действуют на менингококк. Это определенные классы, назначить их может только врач, и ни в коем случае по контакту с инфекцией нельзя игнорировать эту меру профилактики, то есть самовольно прекращать прием или от них отказываться. Заболевание очень серьезное, возможно с летальными исходами, поэтому пренебрегать такой профилактической мерой ни в коем случае нельзя. Так же мерой профилактики является вакцинация. Прививка от менингококка не входит в национальный календарь РФ, эти прививки проводятся только по эпидпоказаниям. Мы — территория с низким уровнем заболеваемости менингококковой инфекцией, поэтому такие заболевания у нас случаются достаточно редко, но они бывают и периодически возникают, по контакту в очагах всегда рекомендуется проводить вакцинацию.

— отметила Татьяна Софейкова.

Представитель Роспотребнадзора также рассказала, какая вакцина применялась в лицее № 35. Поскольку тип менингококка не был установлен, была использована поливалентная, четырехкомпонентная вакцина, включающая в себя 4 вида менингококка. Это было сделано для того, чтобы гарантировано развить иммунитет у контактировавших с заболевшей девочкой детей.

Напомним, что 10-летняя школьника, которая училась в филиале лицея № 35 на северо-западе города, скончалась от менингита на прошлой неделе. История получила широкую огласку, поскольку родители некоторых детей заявили, что о гибели ребенка от опасного заболевания им рассказали лишь спустя несколько дней.

Меж тем, по словам директора учебного заведения Аурики Филатовой, представители детской поликлиники работали в здании лицея уже на следующий день после гибели школьницы. В тот же день работники учебного заведения начали дезинфекцию помещения.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rospotrebnadzor-prokommentirovali-smert-rebenka/