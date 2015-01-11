Алексей Текслер собрался на выборы губернатора Южного Урала

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил о намерении участвовать в выборах главы региона.

В среду, 20 марта, полпред президента в УрФО Николай Цуканов представил Алексея Текслера членам правительства Челябинской области. Врио главы региона заявил, что в первую очередь будет решать организационные задачи – познакомится с правительством, а также займется формированием команды.

«Времени на раскачку нет – надо будет решать насущные проблемы. Конечно, все, что касается поручения президента в рамках указа о национальных целях и стратегических задачах – экология и не только. Планируется посещение Магнитогорска, решение вопросов, связанных с пострадавшим домом, общение с людьми. Планирую очень активную работу, связанную с посещением максимального числа районов, городов. Нужно напитаться от людей теми проблемами, которые есть в регионе, и после этого принимать взвешенные решения, опираясь на людей. Буду опираться на местные кадры и во главу угла ставить насущные нужды наших жителей. Планирую заслужить доверие челябинцев и спокойно выходить на выборы», – заявил Алексей Текслер.

Напомним, 19 марта президент Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского и назначил и.о. губернатора первого замминистра Минэнерго Алексея Текслера. Правительство Челябинской областиушло в отставку вместе с губернатором – до переназначения все министры и заместители главы региона будут работать с приставкой «и.о.».

https://dostup1.ru/politics/Alexey-Texler-sobralsya-na-vybory-gubernatora-Yuzhnogo-Urala_114682.html