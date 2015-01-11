Российским дрессировщикам запретят вызывать у животных стресс

Российским дрессировщикам запретят вызывать у животных боль, страх и стресс – новые требования к использованию четверолапых артистов в культурно-зрелищных целях и их содержанию подготовило министерство культуры РФ.

Согласно документу владельцы должны следить за физическим состояние и здоровьем всех содержащихся в их заведении животных, обращать внимание на зверей, которые находятся в состоянии стресса или выглядят больными, травмированными или ранеными, и при необходимости проводить лечение таких животных. Требования также будут определять порядок содержания животных в вольерах и бассейнах и особенности рациона с учетом нужд разных видов.

«При обучении (дрессировке) животное не должно дрессироваться таким образом, чтобы это причинило вред его здоровью и благополучию, вызывало постоянное состояние стресса. Недопустимо заставлять животное превышать его естественные способности или силу, а также использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать травмы, сильную боль или страдания животного», – цитирует документ РИА Новости.

Также уточняется, что в случае тренинга не циркового животного, а живущего в зоопарке, должны использоваться только методы положительного подкрепления (поощрения) и животных никогда не должны принуждать к участию в процедуре тренинга.

Напомним, в сентябре 2018 года в магнитогорском цирке тигр упал в обморок прямо во время программы. Несмотря на случившееся, выступление продолжилось. Тогда местные журналисты просили прокуратуру дать оценку инциденту и правовой совет зрителям, дети которых после данного представления нуждались в психологической помощи.

https://dostup1.ru/society/Rossiyskim-dressirovschikam-zapretyat-vyzyvat-u-zhivotnyh-stress_114699.html