Алексей Текслер поблагодарил жителей за комментарии в Instagram

Официальный аккаунт врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Instagram @alexeytexler.official за сутки набрал 16 тысяч подписчиков, которые оставили почти полторы тысячи комментариев.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил неравнодушных жителей Челябинской, которые оставили комментарии под его первым постом в Instagram, и отметил, что эта социальная сеть не останется единственным каналом обратной связи.

«Комментарии я прочитал. Полагаю, что прочли и те, в чьих зонах ответственности находятся те или иные проблемы, описанные вами. Завтра планирую провести встречу с руководством областного центра. Это для начала», — написал Алексей Текслер.

https://np-vesti.ru/2019/03/24/8467/aleksej-teksler-poblagodaril-zhitelej-za-kommentarii-v-instagram/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop